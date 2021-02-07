ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كابتن الأهلي: سنقاتل أمام بطل أوروبا لإسعاد الجماهير

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:20 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أكد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي أهمية مباراة بايرن ميونيخ المنتظرة غدا، وقال إن الفريق جاهز لمواجهة بطل أوروبا، وتقديم عرض قوي ومتميز يليق ببطل إفريقيا. 

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن ميونيخ: «بالتأكيد ستكون مباراة مهمة وقوية أمام بطل أوروبا، ولكن في الوقت نفسه نحن أبطال إفريقيا، وجميع لاعبي الأهلي جاهزون نفسيا وقادرون على تقديم مستوى متميز يليق بنادي القرن وممثل القارة الإفريقية والكرة المصرية».

وأوضح أن لاعبي الأهلي جاهزون على الصعيد النفسي للمباراة بعد الجلسات المتعددة التي تم عقدها خلال اليومين الماضيين.

وقال: «نسير وفق نظام محدد في الاستعداد للمباراة، ونحترم جميع منافسينا بغض النظر عن الأسماء».

وأشار إلى أن الجميع يتطلع لتقديم مستوى متميز في مباراة الغد أمام بايرن ميونيخ الذي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين في جميع المراكز.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي لديهم إصرار كبير على تقديم مباراة قوية،   وسيقاتلون غدًا أمام بطل أوروبا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تساند الفريق وتدعمه في كل مكان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن أشرف: التحضير لمواجهة الأهلي والبايرن سيكون مختلفا

الشحات: درسنا الدحيل جيدا وحققنا فوزا مهمّا.. وسنبدأ التحضير لبايرن ميونيخ

الشناوي: سنقدم مباراة تليق بالاهلي أمام بطل أوروبا

أيمن أشرف: لن نبخل بنقطة عرق أمام بايرن ميونيخ لإسعاد جماهيرنا

موسيماني يكشف عن شرط وحيد لتجاوز الأهلي عقبة البايرن

عمر ربيع ياسين: استبعاد موسيماني لـ شريف وكهربا أمام الدحيل فني

ترشيحاتنا

قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

وزير الاتصالات: كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى متفرد به

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

رفض طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة

كروجر: الفرص متساوية بين الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية

هل تجب المضمضة إذا أكلت قبل الصلاة ؟ أمين الفتوى يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها