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برلمان

وزير الاتصالات: كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى متفرد به

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:21 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى متفرد به، مثل الرقم القومى للمواطنين، حيث يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لعرض بيانا عن أداء وزارته.

وأضاف طلعت، ان باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثل يحدث حاليا.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها أغسطس الماضي يشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم له أكثر من 45 خدمة، ومنها خدمات المرور حيث يستطيع المواطن تجديد الرخصة واستخراج بدل الفاقد للمركبات عبر المنصة، فضلا عن خدمات التموين ذات الأهمية للمستحقين للبطاقة التموينية، خدمات الشهر العقارى.
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