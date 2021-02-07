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محافظات

ضبط 58 قضية تموينية و1714 مخالفة مرورية خلال أسبوع بمطروح

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:48 م
ضبط المخالفات
ضبط المخالفات
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ايمن محمود
نظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات الامنية لتحقيق السيطرة الأمنية خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى أول فبراير الجارى لفرض السيطرة الأمنية.

 
وأسفرت الحملات  عن  ضبط 58 قضية تموينية ما ببن غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد وبيع بأزيد من الأسعار وعدم الإعلان على الأسعار وبيع لحوم بدون غطاء وعدم حمل شهادات صحية.  

كما حرر قسم مرافق مطروح 48 محضر إشغال طريق وبائعين متجولين ومحاضر مخالفات بيئيه بالإضافة الى عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية  (كمامه) وعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية بالنسبه لإشغال اكثر من 50%  وعدم إعلان عن أسعار. 

كما تمكنت إدارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة علي الطريق الدولى الساحلي والأكمنة المتحركة داخل المدن  من ضبط 1714  مخالفه مروريه متنوعه ومخالفات بشأن السير اثناء الحظر تمكنت من ضبط 6 مخالفه. 

بينما وجه محافظ  مطروح  الشكر للواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والأجهزة  الأمنية المعاونة  على الجهود الامنية المبذولة لتحقيق الامن للمواطن بالشارع المطروحى.

يأتى ذلك استمرارا  للجهود الامنية والتنسيق والتعاون  بين محافظة مطروح  مديرية أمن مطروح لتحقيق  وفرض السيطرة الأمنية وتطبيق القانون حفاظا على  الصالح العام وسلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أى تجاوزات.

من ناحية أخرى قام حسن كمال الشيباني  مدير تموين مطروح  يرافقه السادة مفتشي إدارة الرقابة وإدارة التجارة الداخلية بالمرور على مطاحن ابو علي والأخوة المتحدون للتأكد من نظافة وسلامة الدقيق المستخرج بالمطاحن.
 
كما تم المرور على مصنع البوتاجاز والتأكيد  على أوزان الاسطوانات البوتاجاز وكانت الأوزان طبقا للحد المسموح به ولا توجد مخالفات.

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