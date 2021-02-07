وزير الاتصالات: هناك تطور كبير لأداء الحكومة من خلال الوسائل الرقمية الفترة المقبلة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هناك تطور كبير لأداء الحكومة من خلال الوسائل الرقمية، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك مرتبطة بانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.





وأوضح في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الانتقال للعاصمة الإدارية لن يكون انتقالا مكانيا، متابعا: لكنه سيكون انتقالا نوعيا، وسيشهد نقلة كبيرة عما هو قائم حاليًا.





وأكد الوزير أن الانتقال للعاصمة الإدارية، سيكون تشراكي وليس رقميا، لافتا إلى أن الجهات الحكومية ستكون قادرة علي تبادل المعلومات بين الجهات والوزارات، والمواطن الذي يتقدم لأي جهة لن يطلب منه استخراج أي أوراق من جهة أخرى.





وأوضح الجهة التي يتقدم لها ستكون قادرة في الحصول على كافة المعلومات المطلوبة دون التنقل بين الأجهزة الحكومية، مؤكدا أن أجهزة الحكومة سوف تتبادل مستنداتها من خلال منظومة رقمية كاملة دون الاعتماد علي الأوراق.