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رياضة

هانز فليك: مدرب الأهلي مذهل

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:27 م
هانز فليك
هانز فليك
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محمد السعيد
أشاد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ بقوة الأهلي، قبل مباراة الغد، المقرر إقامتها غدا، الاثنين، في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها  قطر.

وقال هانز فليك، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي:"إن فريق الأهلي يبحث عن اللعب بأسلوب ممتع، ولديه شكل مرن للغاية على الصعيد الهجومي، كما أن لاعبيه يمتلكون مميزات على الصعيد الدفاعي، مدربهم مذهل للغاية، لقد تعرفت عليه الآن بشكل سريع".

وأضاف:" بالطبع لدينا عقليتنا في طريقة اللعب والتي تمكنا بها من الفوز بالعديد من المباريات، هدفنا الأول عبور مباراة الأهلي، ولكن من المهم أن تُبقي عينك دائمًا على المنافس".

وتابع:" "هدفنا هو الفوز بالبطولة، ونحن نعلم أن الأمر بمثابة عبء علينا، ولكننا متحمسون ونرغب في إنهاء الموسم بالتتويج باللقب السادس". 

واختتم:" "كان علينا الفوز بدوري الأبطال من أجل الوصول إلى هنا، لدينا مباراة كل 3 أيام تقريبًا، لذلك علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة في التدريبات، من اليوم سنعمل على تدريبات مكثفة من أجل المباراة ضد الأهلي".

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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