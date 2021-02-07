ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تاريخ في عالم الفن.. شريف منير يستعيد ذكرياته مع عزت العلايلي

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نعى الفنان شريف منير، الفنان عزت العلايلي الذي توفي الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها مع الفنان الراحل. 

وعلق شريف منير، على صورته مع عزت العلايلي:" الله يرحمك يا أستاذ . تاريخ في عالم الفن ".

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عددا كبيرا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الاستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

أما عن آخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

ترك لنا تاريخا.. هند صبري تنعى عزت العلايلي

الصور الأولى من جنازة عزت العلايلي

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

شاهد.. لحظة وصول جثمان عزت العلايلي لمسجد المروة بأكتوبر

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ عزت العلايلي.. فيديو

ترشيحاتنا

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

مدرب المنتخب الأولمبي: الأهلي سيفوز على بايرن ميونيخ بهدفين لـ مروان محسن

الأسوأ قادم.. جائحة جديدة تفتك بالعالم أشد من كورونا

سكب البنزين على الجثة لإخفاء معالمها.. اليوم أولى جلسات محاكمة عامل بناء لاتهامه بقتل طفلة و«هتك عرضها» بالغردقة

يتسبب في إتلافها .. طبيب يوضح خطأ شائعا نقوم به أثناء غسل الأسنان

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي