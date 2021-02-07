تاريخ في عالم الفن.. شريف منير يستعيد ذكرياته مع عزت العلايلي

ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها مع الفنان الراحل.

نعى الفنان شريف منير، الفنان عزت العلايلي الذي توفي الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها مع الفنان الراحل.

وعلق شريف منير، على صورته مع عزت العلايلي:" الله يرحمك يا أستاذ . تاريخ في عالم الفن ".

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971.





وخلال السبعينيات قدم عددا كبيرا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.





وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.





مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الاستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.





أما عن آخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.