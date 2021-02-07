ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

معسكر فني لـ دينا الشربيني بسبب مسلسلها الجديد قصر النيل

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:50 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
شروق ابراهيم
دخلت الفنانة دينا الشربيني، معسكرا لمدة 10 أيام من أجل تصوير مسلسلها الجديد " قصر النيل" المقرر عرضه ضمن السباق الماراثوني المقبل. 

وتدور أحداث المسلسل في حقبة فترة الستينات ويجمع بين الأكشن والدراما والإثارة والتشويق.
 
يذكر أن عادت الفنانة دينا الشربيني إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان الكبير عمرو دياب ، بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها. 

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة. 

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وهما تقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة. 

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انفصالها عن الهضبة.. كيف حاولت دينا الشربيني إظهار التماسك والقوة

بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. كيف تحسنت علاقة عمرو دياب بأبنائه

بعد الانفصال عن الهضبة...دينا الشربيني تستمتع بقضاء وقتها مع عمرو يوسف| شاهد

صورة عفوية لـ دينا الشربيني وريهام عبد الغفور .. شاهد

حسن الشافعي لـ دينا الشربيني: موهبة عظيمة وسعيد بالعمل معها

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

ترشيحاتنا

صدام جديد.. تاريخ مباريات حسام حسن أمام الزمالك قبل مباراة اليوم

بعد قليل .. الحكم فى طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

الأسوأ قادم.. جائحة جديدة تفتك بالعالم أشد من كورونا

بمساعدة بناتها .. سيدة تخصصت في سرقة وقتل الرجال على مدار 6 سنوات

مؤامرة أم مصادفة.. إعلامية: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت بشأن فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي