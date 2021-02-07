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منوعات

تعرض للإهانة.. إحياء ذكرى أول طبيب حذر العالم من فيروس كورونا في ووهان

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:23 م
صدى البلد
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مريم صليب
يعاني العالم منذ قرابة العام من أكثر من فيروس فتك بشعوب الأرض جميعا، وانتشر فيروس كورونا منذ مطلع 2020 من مدينة ووهان في الصين إلى العالم كله وأصبح آفة تصيب الشعوب ولم يتمكن العالم حتى الآن من التخلص منه. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل البريطانية، فإن اليوم 7 فبراير أحيا عدد من الصينيين ذكرى وفاة طبيب أسنان شاب في ووهان الصينية بالغ من العمر 34 عاما، كان أول من دق ناقوس الخطر تجاه وجود فيروس شرس في الصين قد يفتك بالمواطنين وسيتسبب في إغلاق الدولة بسبب سرعة انتشاره . 

وتعرض الطبيب للإهانة من قبل المسئولين والشرطة الصينية في ووهان بعد أن بدأ ينشر الوعي تجاه ذلك الفيروس ويطلب من المواطنين ألا يتواجدوا في التجمعات، إلا أنه قوبل بالإهانة و اتهمته الشرطة الصينية بنشر إشاعات وأنه مختل عقليا غرضه إثارة البلبلة في الدولة. 

وقام عدد من الشباب بزيارة قبره اليوم في ذكرى وفاته الفيروس اللعين، وقالوا إنه أول من دق ناقوس الخطر في الصين ليصل للعالم كله لتحذيرهم من ذلك المرض، وإحياءً لذكراه يجب أن يعلم العالم كله أنه  كان السبب في الشرارة الأولى التي لفتت انتباه العالم للفيروس.

تعرض للإهانة.. إحياء ذكرى أول طبيب حذر العالم من فيروس كورونا في ووهان
تعرض للإهانة.. إحياء ذكرى أول طبيب حذر العالم من فيروس كورونا في ووهان
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