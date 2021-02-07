بعد اغتيال أخيها.. شقيقة لقمان سليم تكشف طلب السفارة الألمانية من الأسرة

قالت شقيقة لقمان سليم، رشا الأمير، إن السفارة الألمانية في بيروت طلبت وضع حراسة أمام المنزل.





وأكدت شقيقة لقمان سليم، في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنه "لا أحد يستطيع قتل الأفكار والآراء والقيم، قتلوا شقيقي فليخبروني كيف سيقتلون أو يمحون فكره وأعماله وقيمه".





ورأت الأمير أن "شقيقها اختار الطريق الأكثر وعورة، طريق الحرية الحقيقية البعيدة عن الشعارات والمتاجرة، ودفع ثمنها حياته".





وقالت: "قتل شقيقي لأن كلامه موجع لهم، لأنه صريح وصلب لا يهادن، كان مزعجًا بالنسبة لهم، فهم يريدون احتكار القيم ويعتبرون أنفسهم الأقوى، فكيف لصوت أخي أن يخرج من احتكارهم، لم يتحملوا الأمر".





واعتبرت الأمير أن "هناك حالة انتظار إقليمية، فالإدارة الأميركية الجديدة صغيرة العمر، والكل ينتظر ماذا ستفعل، وكذلك عواصم القرار في العالم كلها في حالة عصف أفكار فيما يخص مصير المنطقة، وفي مثل هذه الأوقات، حيث تغيب التسويات أحب قتلة سليم اللعب بالوقت الضائع".





وبحسب "الشرق الأوسط"، "لا تريد رشا الأمير معرفة الحقيقة، ولا تنتظر شيئًا من القضاء اللبناني الذي تصفه بأنه في حال غيبوبة، وهي أيضًا لا تريد قضاءً دوليًا، لا سيما أنه أيضًا ليس منزهًا في بعض منه عن التدخلات السياسية". وأكدت أنها "لن تلجأ إلى تحقيق دولي، ليس فقط لأنه يتطلب شروطًا معينة وآلية تمر عبر مجلس النواب وميزانية، بل لأنها تعرف جيدًا حقيقة من قتله، وهذا يكفيها".



