وزير الاتصالات: ميكنة مليون و70 ألف أصل من أملاك الدولة

استعرض الدكتور عمرو طلعت أمام مجلس النواب منظومة ميكنة إنفاذ القانون، والتي تضم أقسام الشرطة، وقال إنه تمت ميكنة 7 محافظات و77 نيابة وجميع المحاكم الابتدائية و جميع الهيئات والمحاكم القضائية، مشيرا إلى أنه تمت الميكنة بتكلفة 5 مليارات جنيه وذلك بهدف أن تتكامل منظومة العدالة بشكل رقمي.





وأوضح أنه يتم تقديم 361 خدمة توثيق وتم إضافتها لمكتب البريد.





وكشف وزير الاتصالات أمام البرلمان اليوم عن مشروع تجديد الحبس الاحتياطي، وإجراء تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في القاهرة والإسكندرية، مؤكدا أنه سيتم استكمال باقي المحافظات حيث يقينا كلفة النقل والمخاطر من نقل سجناء الاحتياطي.





وعن ميكنة أملاك الدولة قال إنه تمت ميكنة مليون و70 ألف أصل ورصد الإيرادات ، بالإضافة إلى ميكنة العقارات فكل عقار سيكون له رقم قومي لإزالة اللبس والخلط في العناوين، مشيرا إلى أن هناك منظومة التراخيص العقارية سواء تراخيص البناء أو الإزالة وحوكمة التراخيص.

وعن بناء القدرات والتدريب قال إن العنصر البشري هو أثمن ما نملكه ونسعى أن يكون تدريبا من أجل التوظيف ونأخذ في اعتبارنا السوق المحلي والدولي لنمكن شبابنا من الالتحاق بسوق العمل في دولة أخرى من خلال شبكة الإنترنت.





وأوضح أنه في عام 2018 / 2019 قمنا بندرب 4 آلاف شاب بكلفة 5 ملايين ثم قمنا في العام المالي السابق بتدريب 13 ألف شاب، ونستهدف في المستقبل تدريب 115 شاب بكلفة 400 مليون جنيه.