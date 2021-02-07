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أستاذ تخطيط: مخالفة قوانين البناء هدفها البحث عن العقار الأرخص

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:51 م
استاذ تخطيط
استاذ تخطيط
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ريهام فيكتور
قال الدكتور سيف الدين فرج ، أستاذ التخطيط العمرانى، إن الناس تخالف فى قوانين البناء لأنها تبحث دائما عن ما هو أرخص حتى وإن لم يكن قانونيا.
 
وأضاف، خلال حواره  ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن فكرة بناء مباني مخالفة نفس فكرة وضع النقود فى البنوك أو إعطائها لشخص مثل " المستريح " .

وأشار أستاذ التخطيط العمرانى ، إلى أن كل ذلك يدل على بحث الناس على كل ماهو أرخص بغض النظر عن العواقب الوخيمة .

وتابع أن المواطن يبحث عن المسكن الارخص حتى وان افتقد شروط السلامة او حتى مسكن غير صحى أو غير شرعى .

وأوضح أنه من فترة عام 2014 وحتى اليوم وفرت الدولة لفئات الاسكان المختلفة والمتعددة باسعار مناسبة .
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