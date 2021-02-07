أستاذ تخطيط: مخالفة قوانين البناء هدفها البحث عن العقار الأرخص

قال الدكتور سيف الدين فرج ، أستاذ التخطيط العمرانى، إن الناس تخالف فى قوانين البناء لأنها تبحث دائما عن ما هو أرخص حتى وإن لم يكن قانونيا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن فكرة بناء مباني مخالفة نفس فكرة وضع النقود فى البنوك أو إعطائها لشخص مثل " المستريح " .





وأشار أستاذ التخطيط العمرانى ، إلى أن كل ذلك يدل على بحث الناس على كل ماهو أرخص بغض النظر عن العواقب الوخيمة .





وتابع أن المواطن يبحث عن المسكن الارخص حتى وان افتقد شروط السلامة او حتى مسكن غير صحى أو غير شرعى .



