يمنع الخلط بين العناوين.. وزير الإتصالات يكشف تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات الذي تم إطلاقه ومن شأنه منع الخلط بين العناوين، حيث سيتم تحديد رقم قومي لكل عقار متفرد مثل الرقم القومى للمواطنين، يٌمكن صاحب العقار أو قاطنية من التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلاله.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لعرض بيانا عن أداء وزارته عن الفترة 2018-2020.





وأضاف طلعت، أنه باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثل يحدث حاليا.





وفي سياق متصل، أشار عمرو طلعت، إلي منظومة التراخيص العقارية، لافتًا إلي مساعي ميكنه تراخيص الهدم والبناء، لحوكمة التراخيص وتحديد التعديات والارتفاعات بشكل لحظي.