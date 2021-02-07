ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

يمنع الخلط بين العناوين.. وزير الإتصالات يكشف تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:00 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مشروع الرقم القومي للعقارات الذي تم إطلاقه ومن شأنه منع الخلط بين العناوين، حيث سيتم تحديد رقم قومي لكل عقار متفرد  مثل الرقم القومى للمواطنين، يٌمكن  صاحب العقار أو قاطنية من التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية من خلاله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد،  برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لعرض بيانا عن أداء وزارته عن الفترة 2018-2020.

وأضاف طلعت، أنه باكتمال تلك المنظومة، لن يكون هناك أي مشكلات في عناوين العقارات، وتكرارها مثل يحدث حاليا.

وفي سياق متصل، أشار عمرو طلعت، إلي منظومة التراخيص العقارية، لافتًا إلي مساعي ميكنه تراخيص الهدم والبناء، لحوكمة التراخيص وتحديد التعديات والارتفاعات بشكل لحظي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتصالات: إعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقار

تفاصيل توجيهات الحكومة بتخصيص رقم قومي لكل عقار بالدولة

رقم قومي للعقارات.. الاتصالات : سيكون لدينا منظومة تخطيط سليمة

الاتصالات: الرقم القومي للعقارات تحفظ حقوق المواطن.. فيديو

إشادة برلمانية بمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية لـ تقسيم الجمهورية إلى مربعات.. نواب: القاهرة ستصبح فى قالب قانونى.. والمشروع يقضي على العشوائيات

الشريف: تخصيص رقم قومي للعقارات يرفع كفاءة المباني الحالية ويوفر معلومات عن الشقق المهجورة

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي

بعد قليل .. الحكم فى طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

الصين تسيطر مجددا على كورونا .. انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية

مفاجأة صادمة.. كورونا ستظل حتى 2022

وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي