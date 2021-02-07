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توك شو

شاهد .. اليوم انطلاق الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تصل إلى 60 ٪

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:28 م
مدير عام التفتيش
مدير عام التفتيش بقطاع التجارة الداخلية
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ريهام فيكتور
قال أحمد أبو الفضل ، مدير عام التفتيش بقطاع التجارة الداخلية ، إن اليوم هو الأول للتخفيضات الشتوية، لذلك فقمنا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .
 
وأضاف  أحمد ابو الفضل ، خلال حواره  ببرنامج الان ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أننا قمنا بفرض الإجراءات على كافة المحال التجارية ، مشيرا إلى أن جميع المحال التجارية سواء الكهربائية أو الملابس أو أحذية وغيرها، لها حرية الإختيار للدخول فى الأوكازيون.

وتابع أن أى محال يستمتع بالشروط المطلوبة من حقه التقديم والاستمتاع بالاوكازيون الشتوي ، منوهًا إلى أن الشروط عبارة عن صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية وصورة من بطاقة الرقم القومى الخاص به واسم المحل والمنتج الخاص به . 

وأكد أن الشروط غير معقدة بل بسيطة جدا ، لافتًا إلى أن الأوكازيون قد يصل إلى 60٪ من التخفيضات.
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