لغة رومانسية وخامس لغات العالم تحدثًا.. سبب انتشار اللغة الفرنسية

تحتل اللغة الفرنسية المركز الخامس من حيث اللغات الأكثر تحدثًا في العالم، وتعد من اللغات الرومانسية التي يتحدث بها 80 مليون شخص كلغة رسمية وحوالي 190مليون شخص في العالم كلغة ثانية وهي تنتشر في 54 بلدا في العالم.





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ويعتبر معظم ناطقي اللغة الفرنسية كلغة أساسية يعيشون في فرنسا "مكان نشأتها" أما الباقي يتوزعون حول كندا، وبلجيكا، وسويسرا، وأفريقيا الناطقة بالفرنسية، لوكسمبورغ، وموناكو.





وتعد اللغة الفرسية منحدرة من اللغة اللاتينية وهي لغة الإمبراطورية الروماني حينها كالعديد من اللغات الإيطالية والإسبانية وغيرها وأيضا كبعض اللغات المحلية كالقسطانية.

وقد تأثرت اللغة الفرنسية باللغات الستية حتي تتطور بهذا الشكل ،والتي تعتبر إحدى فروع اللغة الهندية الأوروبية والمنتشرة في مناطق واسعة في غرب ووسط أوروبا من قبل الشعوب السلتية في العصور ما قبل الرومانية.





وتأثرت أيضًا اللغة الفرنسية باللغة الجرمانية القادمة مع غزاة شعب الإفرنج الذين دخلوا فرنسا بعد انتهاء السيطرة الرومانية عليها.حيث أنها لغة رسمية في 29 بلدًا.





وتشكل بمعظمها ما يسمى الفرانكوفونية، أي مجتمع الدول الناطقة بالفرنسية وهي أيضًا لغة رسمية في جميع وكالات الأمم المتحدة، وفي عدد كبير من المنظمات الدولية.

تبعًا للاتحاد الأوروبي، فإن 129 مليون مواطن من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتكلمون الفرنسية منهم 65 مليون مواطن يتكلمون الفرنسية كلغة أساسية، و14 بالمئة يعلنون أنهم يتكلمونها كلغة ثانية، مما يجعلها ثالث أكبر لغة تحكى كلغة ثانية في الاتحاد الأوروبي، بعد الإنكليزية والألمانية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ما قبل تنامي دور اللغة الإنكليزية في مطلع القرن العشرين، فإن الفرنسية كانت تعدّ اللغة الأبرز والأوسع انتشارًا في المجال الدبلوماسي بين القوى الأوروبية والاستعمارية ككل، وأيضًا كانت اللغة الأوسع انتشارًا بين النخب التعليمية في أوروبا.