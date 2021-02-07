ليفاندوفسكي يتحدى الأهلي: فريق قوي وسنقاتل من أجل الفوز





وقال روبرت ليفاندوفسكي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا": تواجد الأهلي في المسابقة يعنى أنه فريق قوي، ولكن لا يهم كم هم جيدون، علينا أن نكون أفضل ونقاتل من أجل هذا الفوز.





وتابع ليفاندوفسكي:" يجب أن نضغط من الدقيقة الأولى علينا أن نظهر أفضل مهاراتنا، وأن نقدم أفضل ما لدينا من كرة قدم ومن ثم لدينا الفرصة للتغلب عليهم".





وواصل ليفاندوفسكي:" نحن مستعدون لمحاولة الفوز باللقب القادم، لقد فزنا بكل ما كان يمكن أن نفوز في عام 2020، و هذا هو اللقب الأخير الذي يمكننا الفوز به".





وأكمل:" نحن نعلم أننا نلعب ضد أفضل الفرق من القارات في جميع أنحاء العالم، إنه التحدي التالي ونحن مستعدون له".





وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".





تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.