الطموح .. حمدي فتحي من أندية المظاليم لـ لقاء مرتقب مع بايرن ميونخ

يلتقي النادي الأهلي بطل إفريقيا منافسه بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، غدا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.





وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر الي لاعبي النادي الأهلي لتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل القارة العجوز املا في التتويج بميدالية عالمية تضاف لسجل الإنجازات للمارد الأحمر .





ووسط ترقب وتخوف الجماهير يظهر طموح حمدي فتحي أحد أعمدة فريق الأهلي ومن المتوقع مشاركته بشكل اساسي امام بايرن ميونخ وصول اللاعب لهذه المكانة والمرحلة لم يأتي بالساهل .





قصة طويلة بدأت مع حمدي فتحي منذ أن كان عمر 10 سنوات حيث بدأ حياته في كرة القدم بنادي ألعاب دمنهور وتدرج في المراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول وشارك معهم في الدورى الممتاز موسم 2014-2015





هبط فريق العاب دمنهور للقسم الثاني مرة اخري ورحل حمدي فتحي إلى نادي إنبي إلا أنه لم يظهر او يشارك بشكل كبير مع الفريق البترولي ورحل على سبيل الإعارة إلى فريق بتروجيت .





موسم 2016–2017 كانت البداية الحقيقة لـ حمدي فتحي حيث شارك في 29 مباراة وظهر بأداء قوي ليعود إلى صفوف فريق إنبي من جديد .





عودة حمدي فتحي لصفوف انبي من جديد مطلع موسم 2017-2018 كان انفجارا جديدا لموهبته حيث شارك في 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين وهنا بدأت مفاوضات النادي الأهلي للحصول على خدماته





فشل رحيل حمدي فتحي واستمر في موسم 2018-2019 وشارك في 17 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين ويدخل الاهلي المفاوضات بقوة ويحصل على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة أربعة مواسم ونصف





وتداول خلال الفترة الماضية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لـ حمدي فتحي يدعو الله ان يقدم أداء قوي خلال مواجهات القسم الثاني حينما كان لاعبا ضمن صفوف فريق العاب دمنهور .