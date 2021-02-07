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برلمان

تطبيق على الهاتف لمعرفة أماكن مكاتب البريد.. وزير الاتصالات: 5 مليارات جنيه لـ عدالة مصر الرقمية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:01 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.

وأكد وزير الاتصالات، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، متابعا: "تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى ٧٧ نيابة و٢٠٠ قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات، موضحا أن المشروع يهدف إلى ميكنة المنظومة بدءا من إصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية 5 مليارات جنيه.

ولفت إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة ٣٦١ مكتب توثيق وإتاحة ٩١ مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق.
تطبيق على الهاتف لمعرفة أماكن مكاتب البريد.. وزير الاتصالات: 5 مليارات جنيه لـ عدالة مصر الرقمية
تطبيق على الهاتف لمعرفة أماكن مكاتب البريد.. وزير الاتصالات: 5 مليارات جنيه لـ عدالة مصر الرقمية
تطبيق على الهاتف لمعرفة أماكن مكاتب البريد.. وزير الاتصالات: 5 مليارات جنيه لـ عدالة مصر الرقمية
تطبيق على الهاتف لمعرفة أماكن مكاتب البريد.. وزير الاتصالات: 5 مليارات جنيه لـ عدالة مصر الرقمية
تطبيق على الهاتف لمعرفة أماكن مكاتب البريد.. وزير الاتصالات: 5 مليارات جنيه لـ عدالة مصر الرقمية
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