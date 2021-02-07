خلال يوم.. أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 6271 إصابة جديدة بفيروس كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت الوزارة إلى وفاة 38 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5057 منذ تفشي الوباء.





وأضافت الصحة الإسرائيلية أن عدد المرضى النشطين وصل عددهم إلى 71635 شخصًا، منهم 1124 توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 332 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة أن نسبة النتائج الايجابية في عدد الفحوصات وصلت إلى 7.8 في المائة.





وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا في إسرائيل 3416613 حالة وتلقى 2006963 الجرعة الثانية.





وينتهي اليوم الأحد الإغلاق المشدد الذي تفرضه الحكومة الإسرائيليّة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وفي وقت سابق، طالب نتنياهو بالالتزام باقتراح وزارة الصحة، والذي يقضي بتمديد الإغلاق المشدد حتى مساء الأحد.

وفي المرحلة الأولى، اقترحت وزارة الصحة فتح نظام تعليم الطفولة المبكرة والصفوف 1-4، وأماكن العمل، والعلاجات الفردية وإمكانية التحصيل الذاتي من المطاعم في المدن الخضراء والصفراء فقط.