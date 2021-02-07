ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير الاتصالات: نسعى لتدريب 115 ألف مواطن بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:09 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات، أنه تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 بكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 ألف متدرب فى 2019/2020.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه؛ وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية.

ولفت إلي أن التدريب بهدف إلى خلق كوادر تكنولوجية فى كافة المجالات بمستوياتها المختلفة والدمج بين نموذجى التعلم التقليدى والرقمى عن بعد بما يسهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة  وتعزيز قدرته التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح  أن قاعدة الهرم تشمل برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية والتدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى والتى يتم إتاحتها من خلال مراكز الشباب التى تم تطويرها وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة.

وأضاف: تم التدرج وصولا إلى برامج تدريب تكنولوجى متوسط من خلال مدرسة المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهى أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف عن أن المدرسة الذكية  تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل ويجرى العمل حاليا لتطوير خمس مدارس إضافية على مستوى الجمهورية، وكذلك معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية تحت اشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتصل إلى نحو ٢٣ معهد فى ١٢ محافظة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف... حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2020.. طفرة تنموية.. ورفع القدرة التنافسية

بالإنفو جراف.. حصاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 2020..أعلى قطاعات الدولة نموًا رغم كورونا بمعدل 15.2%.. 13% زيادة فى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات.. ويسهم بـ 4.4% بالناتج المحلي الإجمالي

القوى العاملة تنفذ 7 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا

ضبط 22 محضراً لمخالفة ارتداء الكمامة بالمنيا

محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لسيدة مسنة ترعى زوجها المريض بالفقاعي بأبوقرقاص

دعم صغار المستثمرين.. محافظ المنيا يتفقد مجمع الوحدات الصناعية الصغيرة

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة.. كورونا ستظل حتى 2022

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

محمود كهربا قبل مواجهة بايرن ميونخ: ليس هناك ما تخسره.. ربك موجود

مدرب المنتخب الأولمبي: الأهلي سيفوز على بايرن ميونيخ بهدفين لـ مروان محسن

ليفاندوفسكي يتحدى الأهلي: فريق قوي وسنقاتل من أجل الفوز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي