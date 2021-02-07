محافظ الشرقية: طرح منتجات بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منفذ بيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والكائن خلف قصر ثقافة الزقازيق للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها لتناسب محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أشاد المحافظ بمنتجات الشركة من حيث الجودة وانخفاض الأسعار ، والمساهمة فى خلق فرص عمل حقيقية للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

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أكد محافظ الشرقية ضرورة تعزيز أطر التعاون بين الشركة والمحافظة للتوسع في إقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة لتطرح أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق وذلك تماشيًا مع خطة الدولة في التوسع فى إقامة المنافذ وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار وتقديم المنتج بأسعار مخفضة.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذة ثناء فوزي رئيس حي ثان.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتخلص من جميع المظاهر العشوائية وإعادة الانضباط للشوارع بمدينة الزقازيق.

وأضاف المحافظ أنه كثفت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملاتها اليومية المكبرة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث بدأت الحملة أعمالها بمنطقة المحطة مرورًا بشارع البوسطة - مولد النبي - الصاغه - موقف المنصورة - غشام - طلبة عويضة - منطقة المبرة - الحسينية - شارع فاروق لتطبيق القانون على الجميع.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات لرفع وإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بشوارع المدن لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.