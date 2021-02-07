بعد طرح عملات لـ الجيش الأبيض .. القيادة السياسية تواصل دعم الأطقم الطبية

أعلنت وزارة المالية خلال اليومين الماضيين عن طرح إصدار جديد من العملات النقدية المساعدة لفئتي جنيه ونصف جنيه لتوثيق الجهود التي يقوم بها العاملون في القطاع الطبي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإنقاذ أرواح المصريين.





وينشر موقع صدى البلد الإخباري، فيديو جراف حول إصدارات العملات الجديدة.





- يبلغ إجمالي الإصدار 15 مليون جنيه من العملات الجديدة وتشمل :

* 5 ملايين جنيه لفئة نصف جنيه

*10 ملايين جنيه لفئة الجنيه

* الاصدارات الجديدة تحمل شعار «فرق مصر الطبية»؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.





- تسعى الحكومة لوضع تلك الإصدارات ضمن التداول اليومي للعملة في البيع والشراء لتوثيق دور القطاع الطبي في المجتمع ومدي أهميته خصوصا بعد جائحة كورونا .





- الإصدار الجديد من العملة يأتي دعما من القيادة السياسية وتثمينها لدور الفرق الطبية علي مختلف درجاتها .





- الاصدار الجديد من العملة ليس الإجراء الأخير فلقد أعلنت الحكومة عن رفع المزايا المالية والاجتماعية للجيش الابيض من بينها :

*رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو ٦٠٠ ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا.





* بلغت التكلفة نحو ٢,٢٥ مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذى يُصرف للأطباء وهيئات التمريض.

" يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات.

* إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

*رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلًا من ٤٠٠ جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩، بتكلفة إجمالية ٣٢٠ مليون جنيه سنويًا.



