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تعليم

فريق بحثى بالجامعة اليابانية ينجح في تصنيع مصابيح ليد متطورة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:30 م
د. محسن غالى
د. محسن غالى
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نهلة الشربينى
نجح فريق بحثى فى الجامعة المصرية اليابانية  للعلوم والتكنولوجيا فى  تصنيع مصابيح  ليد متطورة ذات إضاءة مريحة جدا للعين ولا تحتوي على الآثار الضارة للضوء الأزرق، حيث تم تقليل نسبته بها إلى 50% وتم تسجيل 2 براءة اختراع بمكتب براءات الاختراع المصري  للمنتج  والتعاون مع شركة انجليزية فى تسويق المنتج المطور عن طريق أكاديمية البحث العلمي.


أكد  د. محسن غالى  الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة، أن المشروع  البحثى ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، موضحا أن المصابيح المطورة  صديقة للبيئة، ولا ينتج عن استخدامها  أى أضرار للعين، مشيرا إلى أنها عالجت العيوب الفنية  الموجودة فى بعض مصابيح الليد الأبيض الموجودة حاليا بالأسواق مثل   تأثيرها  المرضي على العين، حيث تؤثر أشعة الضوء الازرق على خلايا شبكية عين الإنسان  وتسبب تدمير بطيئا لخلايا الشبكية المستقبلة للضوء وتؤدي إلى ضعف الإبصار وموت للخلايا الضوئية بالشبكية، بالإضافة إلى خلل في الساعة البيولوجية وتشوه في فسيولوجيا العين .

وأضاف أنه يمكن استغلال مصباح الليد المطورة في العديد من  التطبيقات منها  على سبيل المثال  استخدامها فى التطبيقات التجارية  (كشاف المحلات التجارية والملاعب الرياضية و أماكن العمل المتواصل بالمشروعات القوميه)  والتطبيقات المجالات الطبية (غرف العمليات الجراحية و عيادات الأسنان) وتطبيقات اضاءة المتاحف  ومعارض اللوحات الفنية  والمعارض العامة للمنسوجات ذات الالوان المتقاربة وتطبيقات الاضاءة الصناعية كما في الشاشات  التليفزيونية.
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