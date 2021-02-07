27 مرشحا يتنافسون في انتخابات النقابة الفرعية للمحامين ببورسعيد.. صور

شهدت الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع بانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة بورسعيد إقبالا ملحوظا وتوافدا لأعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس النقابة الفرعية الجديد وسط حالة من الاستنفار الأمنى الملحوظ .





وتخضع عملية التصويت بالانتخابات الفرعية للمحامين ببورسعيد للإشراف القضائى لاختيار النقيب وعضو الشباب و7 أعضاء ممثلى المحاكم الجزئية.





وتجرى الانتخابات بنقابة المحامين الفرعية في بورسعيد، بشارع طرح البحر لاختيار المجلس من خلال 1800 من أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت .





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ويتنافس على مقعد النقيب 4 مرشحين بينهم النقيب الحالى احمد عبد النعيم وصفوت عبد الحميد النقيب الأسبق وعصام سلامة اشرف العزبى المحاميين بالنقض " .





كما يتنافس على مقعد الشباب كل من " أحمد همام ومحمد أبو المعاطى الشريف ومصطفى السلامونى بينما يتنافس 20 مرشحا على مقعد المحاكم الجزئية " بينهم عدد كبير من أعضاء المجلس الحالى .



