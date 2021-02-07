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اقتصاد

العربي: 250 شركة مصرية تبحث مع نظيراتها الكازاخية تنمية العلاقات الاقتصادية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية الأفريقية عن تنظيم ملتقى مجلس الأعمال المصري - الكازاخستاني بمدينة شرم الشيخ والذي سيبدأ جلساته في الخامس من الشهر الحالي و علي مدار ثلاثة أيام  وبمشاركة 250 شركة مصرية و110 شركات كازاخية ,  بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات الاقتصادية الرسمية وهئيات تنمية الصادرات والاستثمار في كلا البلدين وأعضاء مجلس الاعمال المشترك.


وأضاف أن الملتقى سيناقش فرص تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتشريعات والإجراءات التى من شأنها تسهيل وتنمية التجارة البينية، كما سيتم بحث آليات تنمية التعاون الاقتصادي، وآليات التمويل المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة.

وأكد العربي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة كازاخستان كان دافعا كبيرا لمضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق الكازاخية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت في  عام 2017 نحو 50 مليون دولار و وصلت الي  نحو 67.3 مليون دولار في عام 2018 بينما بلغت في عام 2019 نحو 84.3 مليون دولار مع ميل الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية , وتشير التقارير المبدئية الي أن صادرات مصر الى كازاخستان خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 18.5 مليون دولار، بينما بلغت خلال الربع الثاني نحو 21 مليون دولار.

وأوضح أن  الصادرات المصرية لأسواق كازاخستان يتركز أغلبها في منتجات الأدوية، والفواكه والخضراوات، والزيوت العطرية والكيماويات بينما هناك فرصا كبيرة لمنتجات السيارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات البلاستيكية المصرية من دخول أسواقها في المستقبل.

وبالرغم أن العلاقات التجارية الحالية لا ترتقي الي عمق العلاقات المشتركة مع كازاخستان إلا أن العربي يري أن المنتجات المصرية تمتلك فرصا هائلة في ذلك  السوق الصديق .

وأشار إلى أن التمثيل الكازاخي خلال فعاليات مجلس الأعمال المزمع انعقاده يؤكد  إصرار الجانب الكازاخي علي دفع العلاقات الاقتصادية مع مصر وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة .

وأوضح أن اقتصاد كازاخستان قد شهد نموا كبيرا خلال الأعوام القليلة الماضية علي المستويين الاقليمي و الدولي كما تعتبر طرفا هاما في مبادرة ( الحزام و الطريق ) بما يضع فرصا واعدة للتعاون الاقتصادي المستقبلي .
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