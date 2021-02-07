بمكياج صاخب .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها









تألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة بسيطة و غير مبالغ فيه، حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود الذي لا يحمل نقوشات و تطريزات، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الحرير.





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وتزينت ياسمين صبري بأقراط متوسطة الحجم و فخامة مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة و خصلات شعرها المرفوع، فيما لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذي أرتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.







