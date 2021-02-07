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مرأة

بمكياج صاخب .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:43 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.


تألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة بسيطة و غير مبالغ فيه، حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود الذي لا يحمل نقوشات و تطريزات، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الحرير.

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وتزينت ياسمين صبري بأقراط متوسطة الحجم و فخامة مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة و خصلات شعرها المرفوع، فيما لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذي أرتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.


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