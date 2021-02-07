وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنعي أفينا للأدوات الكهربائية وبيراميدز للكاوتش

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد مصنع أفينا للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد ومتابعة سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصانع للحد من انتشار الفيروس المستجد، رافقهم خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة و رئيس مجلس ٱدارة مصنع افينا.

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وخلال الجولة، تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد أقسام المصنع وتابعا سير العمل والإنتاج ، واستمع وزير القوى العاملة لشرح تفصيلى عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع و كميات الإنتاج.





وحرص وزير القوى العاملة على سؤال العاملين عن مستوى رضائهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم، وأكد العاملون رضاهم عن العمل داخل المصنع وأن هناك مستوى إداريا يتيح للعاملين كافة حقوقهم .





وخلال الجولة، تابع وزير القوى العاملة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأشاد الوزير بمستوى الإجراءات المتبعة من قبل مصنع افينا الأدوات الكهربائية ومستوى العمل والإنتاج .





ومن جانبه ، أشاد محافظ بورسعيد بانتظام سير العمل داخل مصنع أفينا للأدوات الكهربائية ، مؤكدا أن مصنع افينا من المصانع المتميزة بالمنطقة الصناعية وساهمت فى توفير العديد من فرص العمل و دخول صناعة تشهدها بورسعيد للمرة الأولى.



