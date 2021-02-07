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صلاح حليمة: مصر حققت نقلة نوعية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي .. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:56 م
السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة
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نورهان رأفت
قال السفير صلاح حليمة ، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مصر حققت نقلة نوعية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، موضحا أن دولة جنوب افريقيا كان من الممكن أن تكمل مسيرة مصر في ملف مكافحة الإرهاب.

وأوضح السفير صلاح حليمة ، خلال استضافته في برنامج صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن مصر نجحت في ملفات اقتصادية كبرى، خلال رئاستها، منها مشروعات التجارة ، والطرق، وتطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن "جنوب افريقيا" لم تنجح في جذب استثمارات افريقية ، والتي تحقق السلم والأمن ـ وزيادة حجم التجارة البينية .

وكشف أن دولة الكونغو بإمكانها أمامها فرصة كبيرة ، للقيام بدور أمثر ايجابية أكثر من دولة جنوب افريقيا.
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