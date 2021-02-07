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أخبار البلد

البيئة: نتابع أعمال الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بسوهاج

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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حنان توفيق
قام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بزيارة مصنع تدوير المخلفات بناحية دار السلام بسوهاج، والذي يتم حاليا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة و التنمية المحلية والتخطيط والهيئة القومية للانتاج الحربى ضمن المرحلة الأولى للمنظومة. 

 ويستقبل المخلفات من مراكز دار السلام والبلينا وجرجا والمنشأة بما يقدر بحوالى 1000 طن/يوم، حيث تبين أن نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر تسليمه خلال شهر مايو القادم.

كما تم زيارة مدفن المخلفات المجاور للمصنع ، والذي يجري الانتهاء من تنفيذه على مساحة حوالى 7 أفدنة، ليستقبل المرفوضات الواردة من مصنع التدوير، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالى 45 %، وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 11  خلية جديدة حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع حوالى 171 فدانا. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لادراج خط جديد بالمصنع لاستيعاب كل الكميات الواردة من المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية، بما يساعد على عدم إلقاء المخلفات على الطرق أو فى المصارف وخلافه، وزيادة العمر الافتراضى للمدفن، كما سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصنع تدوير بالظهير الصحراوى فى العام المالى القادم لخدمة المراكز الشمالية والتى يتولد منها مخلفات يوميا حوالى 1650 طنا، وإنشاء مدفن بجوار المصنع لاستقبال المرفوضات. 

وفي سياق متصل، تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظة ومراكزها، والعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بسوهاج على آليات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وتحقيق استدامتها.
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