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اقتصاد

وزيرة التجارة: مصر نجحت في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والصحة العامة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر وكازاخستان لديهما العديد من الفرص لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، لاسيما في ظل الروابط السياسية القوية، والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، والذي يضم كازاخستان في عضويته، والذى سيمنح إعفاءات جمركية، وميزة تنافسية للمنتجات من البلدين.

وأكدت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمجلس الاعمال المصري الكازاخي والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربي والتي القاها عنها ابراهيم السجيني نائب وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، ضرورة قيام مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخي العمل على بحث الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية، والتجارية المختلفة، والاستفادة من المعلومات التى يتم تقديمها في هذا الشأن، للوقوف على المزايا النسبية التى تمتلكها كل دولة في مختلف القطاعات، واستغلال هذه المزايا في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية، تعد من أصعب الفترات التى يمر بها النظام الاقتصادي العالمي ، لما فرضته جائحة كوفيد 19 من تحديات على اقتصاديات الدول ، وهو ما أدى إلى تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان ، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستويين المحلي والاقليمي.


وأكدت أن الحكومة المصرية نجحت بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية في مواجهة هذه التحديات ، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التى قامت الدولة باتخاذها على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت نيفين جامع أن ابرز الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لمواجهة هذه التحديات تمثلت في تسهيل عمليات الافراج الجمركي ، وتقليل زمن اجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات ،بمتوسط يتراوح بين 20 و 72 ساعة بحد أقصى ، منح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متأخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية ، ومنح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية ، وكذلك تخفيض أسعار توريد الكهرباء وتوحيد خفض سعر الغاز الطبيعي لمساندة قطاع الصناعة.
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