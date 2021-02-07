محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها .





وأشار المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (3) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بناحية ابنهس بقويسنا على مساحه ٧٠٠متر بما يعادل (٤ قيراط) ، عبارة عن تشوين حديد وصاج وذلك بالاشتراك مع الجهات الأمنية والمعنية وتمت الازالة على نفقة المواطنين ، كما تم ازالة حالة تعدى علي الأراضي الزراعية في المهد بقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة ١٠٠ م٢ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .





فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 500 م عبارة عن بناء بدون ترخيص بمنطقة الجزار بقرية كفر داود بالسادات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



