ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:50 م
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
Advertisements
مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدي بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات عليها .

وأشار المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ (3) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بناحية ابنهس بقويسنا على مساحه ٧٠٠متر بما يعادل (٤ قيراط) ، عبارة عن تشوين حديد وصاج وذلك بالاشتراك مع الجهات الأمنية والمعنية وتمت الازالة على نفقة المواطنين ، كما تم ازالة حالة تعدى علي الأراضي الزراعية في المهد بقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة ١٠٠ م٢ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالتين تعدي علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 500 م  عبارة عن بناء بدون ترخيص بمنطقة الجزار بقرية كفر داود بالسادات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية بالمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و تنفيذ الإزالات المخالفة  في المهد و إستمرار إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة في المهد.. المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات التعديات على الأراضي

إزالة 13 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

إزالة فورية لـ 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

محافظ المنوفية: إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 11 حالة تعد على الاراضي الزراعية

ترشيحاتنا

دعاء الرزق في الصباح .. أذكار تحفظ النفس من شرور الدنيا والآخرة

عشرات القتلى في الهند في 24 ساعة.. ما هو السبب؟

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

موعد مباراة الأهلي والنصر في دور الـ32 بكأس مصر

مرسيدس وجيب وهيونداى وكيا في مزاد بجمارك السويس.. تفاصيل

بسبب كورونا.. قرار عاجل من السكك الحديدية السعودية لمسافريها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي