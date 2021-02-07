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حوادث

افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بعدد من مديريات الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وذلك على النحو التالى:

مديرية أمن الشرقية
قام اللـــواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الشرقية وقيادات المديرية بافتتاح (قسم إطفاء فاقوس – نقطة شرطة قهبونة بمركز شرطة الحسينية – ميدان التدريب بإدارة الحماية المدنية – تطوير النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن - مبنى قاعة المؤتمرات وكبار الزوار وصالة الألعاب الرياضية بإدارة قوات أمن الشرقية).

كما قام اللـــواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن دمياط وقيادات المديرية بإفتتاح (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة دمياط - أعمال التطوير والتجديد بقسم شرطة رأس البر - أعمال التطوير والتجديد بمركز شرطة دمياط – غرفة إدارة الأزمات بديوان مديرية أمن دمياط).

كما قام اللـــواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية بافتتاح (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة المنصورة – نقطة شرطة منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز شرطة دكرنس – وحدة إطفاء المنزلة بدائرة مركز شرطة المنزلة – إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الدقهلية).

وذلك تأسيسًا على ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور.
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.. صور
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.. صور
افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.. صور
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