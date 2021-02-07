افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.. صور

أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بعدد من مديريات الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وذلك على النحو التالى:





مديرية أمن الشرقية

قام اللـــواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الشرقية وقيادات المديرية بافتتاح (قسم إطفاء فاقوس – نقطة شرطة قهبونة بمركز شرطة الحسينية – ميدان التدريب بإدارة الحماية المدنية – تطوير النصب التذكارى لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن - مبنى قاعة المؤتمرات وكبار الزوار وصالة الألعاب الرياضية بإدارة قوات أمن الشرقية).





كما قام اللـــواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن دمياط وقيادات المديرية بإفتتاح (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة دمياط - أعمال التطوير والتجديد بقسم شرطة رأس البر - أعمال التطوير والتجديد بمركز شرطة دمياط – غرفة إدارة الأزمات بديوان مديرية أمن دمياط).





كما قام اللـــواء مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا بصحبة اللواء مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية بافتتاح (أعمال التطوير والتجديد بقسم ثان شرطة المنصورة – نقطة شرطة منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز شرطة دكرنس – وحدة إطفاء المنزلة بدائرة مركز شرطة المنزلة – إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن الدقهلية).



