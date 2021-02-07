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برلمان

عصام هلال: الرئيس وضع يده على مشكلات المواطنين بمتابعته الحيوية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:40 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى

قال المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على توضيح عدد من الأمور الهامة خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج "الحكاية"، وكشف الحقائق واستخدام أسلوب المكاشفة ووضع اليد على المشكلات والعقبات التي تقف حائلا أمام الدولة المصرية في تحقيق إنجازاتها وخططها التنموية.

وأشار هلال، في بيان له، إلى أن طرح مشكلة العشوائيات من قبل الرئيس أمام الشعب المصري، وتأكيده على أنها تمثل اكبر المشكلات الحالية هدفها تنشيط الحكومة المصرية والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول سريعة وعاجلة لها، تحفظ حياة المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة وآمنة، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لحوالي 3 إلى 4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر.

وأوضح أن ملف البناء المخالف ما زال يشكل أولوية كبرى على أجندة الرئيس بنفسه، مستدلا على ذلك بتأكيد الرئيس على أهمية استمرار العمل في هذا الملف والقضاء على المخالفات وبدء العمل بنظام جديد قوامه التنسيق الحضاري والسير وفقا لقوانين ومعايير السلامة الإنشائية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ملف تطوير القرى والعشوائيات يشكل حيز اهتمام كبيراً من قبل القيادة السياسية وذلك بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم التي تتناسب مع ظروفهم المعيشية.
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