ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخص بحوزته أدوية مخدرة وحشيش بالعاشر من رمضان

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:39 م
كلبش
كلبش
Advertisements
محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات من ضبط محامي بحوزته كمية من العقاقير والمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لرجال مكتب مُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، تفيد حيازة "ش.ف" محامى، لكمية من المواد المُخدرة.


اقرأ أيضا:

عقار الموت.. الإعدام شنقا لبائع ملابس قتل صيدليا


وعلى الفور وعقب التأكد من صحة المعلومات، وباستصدار إذن النيابة العامة، تمكن المقدم محمد غيس من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارته الخاصة به بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته قرابة 6 آلاف لعقار "الترامادول" المُخدر، وقطعة من جوهر "الحشيش" المُخدر تزن 50 جرامًا، وطبنجة صوت، ومبلغ من المال.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي