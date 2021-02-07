ضبط شخص بحوزته أدوية مخدرة وحشيش بالعاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات من ضبط محامي بحوزته كمية من العقاقير والمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لرجال مكتب مُكافحة المُخدرات بالعاشر من رمضان، تفيد حيازة "ش.ف" محامى، لكمية من المواد المُخدرة.





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وعلى الفور وعقب التأكد من صحة المعلومات، وباستصدار إذن النيابة العامة، تمكن المقدم محمد غيس من ضبط المتهم أثناء قيادته سيارته الخاصة به بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته قرابة 6 آلاف لعقار "الترامادول" المُخدر، وقطعة من جوهر "الحشيش" المُخدر تزن 50 جرامًا، وطبنجة صوت، ومبلغ من المال.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.