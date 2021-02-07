ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سعفان يسلم 49 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا على مهن التفصيل والطباعة على المنسوجات والأواني

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضان، اليوم الأحد ، 59 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بمشروع التمكين الاقتصادى للمرأة ، بورشة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية، فضلا عن التدريب بورشة التفصيل وحياكة الملابس، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

وقد شملت شهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال الملابس الجاهزة 14 متدربة،وشهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرآة والمساوة بين الجنسين لـ 15 متدربة علي مهن تفصيل الملابس ، وشهادات  اتمام الدورة التدريبية  في مجال الطباعة علي الملابس والأواني لنحو 20 متدربًا ومتدربة .

جاء ذلك علي هامش زيارة الوزير لتسليم بوالص تأمين علي الحياة للصيادين والعمالة غير المنتظمة  ببورسعيد .

قال الوزير : إن التدريب علي المهن المذكورة  يأتي  نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات ومهارات الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان الوزير قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

من جانبه أوضح السيد السنجابي أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد انتهاء الدورة التدريبية ، ونشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم ، لإنشاء مشروعات صغيرة بهدف النهوض بالمرأة والحفاظ على استقرار المجتمع. 


 


 


 

سعفان يسلم 49 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا على مهن التفصيل والطباعة على المنسوجات والأواني
سعفان يسلم 49 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا على مهن التفصيل والطباعة على المنسوجات والأواني
سعفان يسلم 49 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا على مهن التفصيل والطباعة على المنسوجات والأواني
سعفان يسلم 49 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا على مهن التفصيل والطباعة على المنسوجات والأواني
سعفان يسلم 49 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا على مهن التفصيل والطباعة على المنسوجات والأواني
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تخرج 86 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بالمنوفية

بقيمة 5 ملايين جنيه.. قروض ميسرة للمتدربات على مهنة التفصيل بالمنوفية

سعفان يسلم 150 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

القوى العاملة: بدء الدورات التدريبية مجانا للتمكين الاقتصادي والتفصيل وحياكة الملابس ببورسعيد

القوى العاملة: صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

لتسليم بوالص التأمين للصيادين.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير القوى العاملة.. صور

ترشيحاتنا

الكويت تكشف موعد الانتهاء من تطعيم مواطنيها بقاح كورونا

إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ

محمود كهربا قبل مواجهة بايرن ميونخ: ليس هناك ما تخسره.. ربك موجود

بعد إصابته بـ كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حازم إمام

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

مدرب حرس الحدود يكشف نقطة وحيدة فى صالح الأهلي أمام بايرن ميونيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها