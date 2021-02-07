نائبة: كفر الشيخ تعاني من نقص أجهزة الأشعة المقطعية

قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة إن محافظة كفر الشيخ تعاني من أزمة نقص كبيرة في أجهزة الأشعة المقطعية بالمستشفيات والوحدات الصحية.





وأشارت هالة أبو السعد في بيان، إلى أن المحافظة لا يوجد بها سوى جهازين فقط لعمل الأشعة المقطعية تخدم المرضى المترددين فيما يقرب من 20 مستشفى و12 وحدة صحية تابعة للمحافظة والذين تتراوح أعدادهم سنويًا ما بين 19000 – 20000 مريض ، وبلا ادنى شك ان هذا العدد من الأجهزة لا يكفى حتى لتغطية 10% من تلك المستشفيات أو الوحدات الصحية وفق تلك المعطيات .





ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان إلى أن تلك الأزمة قد ظهرت جليًا في أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا، بسبب أن أجهزة الأشعة المقطعية يتم إستخدامها بشكل أساسي في الوقت الحالي لتشخيص الإصابة بالفيروس من عدمه .





واختتمت هالة ابو السعد انه يجب تتضافر الجهود من جانب الجهات المعنية بالأمر وعلى رأسهم وزارة الصحة والسكان من أجل توفير النواقص الطبية بمستشفيات كفر الشيخ من أجل تذليل أي عقبات موجودة او قد تتواجد في المستقبل لا قدر الله .