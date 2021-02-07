ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:46 م
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
يسري غازي
علق الإعلامى خالد الغندور على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر إقامتها غدا الاثنين في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقى فى الثامنة مساء غد الاثنين المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، نظيره بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وقال خالد الغندور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لقاء صعب وأتوقع أن يقدم فريق الأهلي مباراة كبيرة غدا الاثنين.

وأضاف: أتوقع أن يتلقى الأهلي خسارة بالنظر إلى فارق الخبرات والمستوي والأداء بين لاعبيه ونظراؤهم بصفوف العملاق البافاري.

وطالب خالد الغندور الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بضرورة توجيه لاعبي النادي الأهلي نحو اللعب علي الهجمات المرتدة أمام بايرن ميونيخ من أجل تهديد مرمى نوير حارس الفريق البافاري.

يذكر أنه تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، الذي سيرتدي القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الأحد  داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة،  وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني. 

 كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق. 

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على موعد الوصول إلى المباراة قبل انطلاقها بساعة و40 دقيقة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل في مونديال العالم

المعز علي قائد الدحيل: سنقاتل أمام الأهلي.. وسنخوض البطولة بجدية

عن مباراة الأهلي والدحيل.. خبراء: مواجهة صعبة وخبرات المارد الأحمر تقوده إلى الفوز وملاقاة البايرن

ليس لدى الأهلي شئ يخسره.. موسيماني: من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ

أحمد مجاهد يدرس حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

موسيماني: نحتاج للتركيز أمام بايرن ميونخ.. ونتمنى اللعب بالقميص الأحمر

ترشيحاتنا

مؤامرة أم مصادفة.. إعلامية: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت بشأن فيروس كورونا

شايف الطموح.. أحمد شوبير يهاجم رمضان صبحي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

المخالفات فى النيابة.. ماذا يعنى رفض طعن مرتضى منصور بشأن رئاسة الزمالك

هل تجب المضمضة إذا أكلت قبل الصلاة ؟ أمين الفتوى يرد

ليس تدخلاً حكومياً ومن حق الوزير.. ننشر أسباب رفض عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها

في عيد ميلاددها.. 15 صورة تبرز جمال وأناقة نادين نسيب نجيم

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجمل فساتين سامية الطرابلسي