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تعليم

مقالي وبابل شيت.. وكيل آداب عين شمس: اختبارات الدراسات العليا وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:29 م
اداب عين شمس
اداب عين شمس
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باسنتي ناجي

أكدت حنان كامل وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية تستكمل اختبارات الدراسات العليا بالكلية مع إختبارات الفرق الطلابية وذلك بداية من 20 فبراير الحالي مع إختبارات الفرق الطلابية بالكلية.

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وأوضحت " كامل " خلال تصريحاتها لموقع صدى البلد، أن الكلية تعتمد علي نوعين من الإختبارات بنهاية الفصل الدراسي الاول والتي تتمثل في المقالي الذي يحتوى علي عدد متنوع من الأسئلة والأخر إختبارات البابل شيت التي تحتوي علي أسئلة إختيار من متعدد وتعتمد علي التصحيح الإلكتروني وذلك تسهيلًا علي الطلاب أداء الإختبارات.

وأشارت وكيل شئؤن الكلية إلى، إتخاذ التدابير الوقائية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد وللحد من إنتشار العدوى بين الطلاب واعضاء هئية التدريس أثناء أداء الإختبارات.

كما أنها قالت في تصريحات سابقة لها أن الكلية وفرت غرفة عزل في كل دور من أدوارمبني الكلية كما أن تلك الحجرة جيدة التهوية وتحتوي علي سرير، لافتهً الى تجهيز وحدة الرعاية الطبية واستعدادها لاستقبال أى طالب ثم تحويل الطالب الي مستشفي المتخصصة في حالة ثبوت إيجابيته. 

ولفتت وكيل شئؤن الكلية للتعليم والطلاب إلى أن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الطلاب التي تتمثل في قياس درجات حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية عند المداخل الرئيسة بالكلية.

ونوهت، عن تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة وعلي فترات لتقلل أعداد الطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الإختبارات، مؤكدهً علي تعقيم الطلاب قبل دخول الى مبني الكلية

 واستطردت، علي أن الكلية تهتم بالتعقيم المستمر بعد الإنتهاء من كل إختبار،مشددةً علي الالتزام بارتداء الكمامات الطبية لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وفرض الرقابة من قبل الأمن الجامعي .                   

 

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