فودة: جنوب سيناء شهدت خلال الفترة الماضية طفرة تنموية كبيرة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن جنوب سيناء شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المحافظة مؤمنة على أعلى مستوى من خلال منظومة أمنية عالمية تتضمن رصد مرئي الكتروني لكل المناطق الحيوية وخاصة مدينة شرم الشيخ وجرى مؤخرًا إقامة سور في شرم الشيخ أمنى بطول 16961 مترًا خرسانيًا، و20670 مترًا معدنيًا.





جاء ذلك خلال كلمة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، في فعاليات مؤتمر "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"، المقام بجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، والذي تنظمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد إمام، مدير المراسلين الأجانب بهيئة الاستعلامات، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة.





وأوضح المحافظ أن جنوب سيناء شهدت طفرة تنمية خلال الفترة القصيرة الماضية بإنشاء 9126 وحدة سكنية، و1246 منزلا بدويا بتكلفة تتخطى 406 ملايين جنيه، وجار تطوير 4 مستشفيات تمهيدًا لدخول المحافظة منظومة التأمين الصحي الشامل، وجرى إنشاء العديد من المراكز الطبية داخل التجمعات والوديان البدوية، توفير أجهزة طبية على أعلى مستوى للكشف على القادمين لشرم الشيخ ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.





وأشار المحافظ إلى أن المحافظة نجحت في تحقيق حلم أبنائها في مجال التعليم العالي من خلال إقامة صرح تعليمي على أعلى مستوى وهو جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث بمدن شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، إضافة إلى توفير فرع لجامعة السويس، وفرع لجامعة الأزهر بمدينة الطور، وجرى تخصيص قطعة أرض لإنشاء جامعة حكومية بمدينة أبورديس، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدارس الحكومية في المدن والقرى والوديان، ومدرسة مصرية يابانية بمدينة الطور وأخرى بشرم الشيخ.





وفي مجال الزراعة قال المحافظ إنه جرى التوسع في الرقعة الزراعية، ونخطو خطوات سريعة نحو تحويل المحافظة لسلة غذائية، من خلال إنشاء 925 صوبة زراعية، وإقامة 13 مزرعة نموذجية تنفيذ جهاز التعمير، واستصلاح أكثر من 250 فدان بمدينة الطور وإقامة مزرعة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية بمدينة سانت كاترين، وإنتاج أول سلالة مصرية من تقاوي بنجر السكر تحت الظروف الطبيعية بسانت كاترين إضافة إلى أنه إنشاء 7 تجمعات تنموية كبرى.



