هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

كشف كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، تفاصيل جديدة بشأن تأخر سفر بعثة البافاري إلى قطر، لمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي، من مسابقة كأس العالم للأندية.
وكان نادي بايرن ميونخ أعلن صباح أمس السبت، تعطل سفر الفريق إلى قطر لأكثر من 7 ساعات، بسبب رفض سلطات مطار برلين إقلاع الطائرة.
وقال رومينجيه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "كان لدينا دائمًا انطباع بأن هناك شخصًا في براندنبورج لا يحب نادي بايرن أو لديه بعض المشاكل مع نادي بايرن، وبالتالي وضع عقبات في طريقنا".
وأضاف: "كنا جميعا مستائين مما حدث، كمل توقعت بشكل شخصي المزيد من الاعتبار لنادي بايرن من المسؤولين، لأن الفريق سينافس في كأس العالم للأندية، والفوز باللقب سيكون أمرا جيدا لـ ألمانيا.
وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".