الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي يهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بعث مارتن شنجونج الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي بخالص التهنئة إلى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب ، متمنيًا له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة، وقد أشاد الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي في خطابه بدور وفاعلية مجلس النواب المصري داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي، وعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد وغيرها من أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي.





كما تضمن خطاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الإشادة بجهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثرًا إيجابيًا يُحتذى به على جميع برلمانات المنطقة، داعيًا إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.



