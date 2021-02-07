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مرأة

بإطلالة غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ نور عمرو دياب

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:25 م
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
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هاجر هانئ
حرصت نور ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث ظهور لها.

وتألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون باللون الابيض مع بلوزة ذات تصميم غريب باللون الأسود ونسقت معهما بالطو طويل باللون اللبني.

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ولم تتكلف نور عمرو دياب في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة وغير المبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نور عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة، ولم تستخدم مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعي.

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