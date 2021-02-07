بإطلالة غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ نور عمرو دياب





تألقت نور عمرو دياب في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون باللون الابيض مع بلوزة ذات تصميم غريب باللون الأسود ونسقت معهما بالطو طويل باللون اللبني.





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ولم تتكلف نور عمرو دياب في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة وغير المبالغ فيها.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نور عمرو دياب على تسريحة شعر بسيطة، ولم تستخدم مستحضرات التجميل ولكنها اعتمدت على جمالها الطبيعي.



