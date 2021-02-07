لإذابة الجليد.. تقنيات جديدة لتبريد الطرق صيفا وتدفئته شتاءً

أصعب ما يواجه السائق أثناء السير فى الشتاء فى المناطق الأوروبية وذات الصقيع القارص هى الثلوج التى تعيق الحركة بشكل كبير، كما من الممكن أن تؤدى إلى تلف وتآكل السيارة.





ولكن شركة ايفوريا التابعة لشركة البناء Vinci الفرنسية، قد أعلنت عن انتهاء هذه الأزمات، بعد توصلها لتطوير طريق يستخدم أنابيب مثبتة تحت الطريق لتسخينه وتبريده حسب الموسم.





وتقول شركة ايفوريا: "تستخدم هذه الرؤية الجديدة للطرق الخالية من الجليد الأنابيب كمبادل حراري تحت الطريق. يمتص النظام الحرارة في الأيام الحارة ويطلق الحرارة عندما يصبح الجو باردًا ، و يمكن لهذه التقنية الجديدة تسخين طريق إلى 140 درجة فهرنهايت خلال أيام الشتاء. كميزة جانبية، ستتمكن هذه الطرق أيضًا من مشاركة الحرارة مع المباني المجاورة وحمامات السباحة.





تبدو هذه التقنية الجديدة رائعة، لكنها تأتي بتكلفة عالية حيث كلف امتداد طريق Power Road البالغ طوله 394 قدمًا 250 ألف يورو (حوالي 303 ألف دولار أمريكي) أكثر من تكلفة بناء طريق عادي.





والجدير بالذكر أن هناك دراسة أجريت في أمريكا الشمالية كشفت أن أضرار الملح على الطرق تكلف مالكي السيارات ما يصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا، لكن هذه الممارسة تضر أيضًا بالطرق السريعة والجسور.