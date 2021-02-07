وزارة التموين: المدينة العالمية لصناعة الذهب تشبه نظيرتها في دبي.. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين ، لشؤون صناعة الذهب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه جهوده لإنشاء مدينة عالمية لصناعة الذهب، وهو ما يعكس بعد النظر للقادة السياسية، وهو أحد المشاريع الناجحة التي من شأنها أن تعود بالخير على المواطن.





وأضاف الدكتور ناجي فرج ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر من دول العالم الغنية بالذهب، لما تمتلكه من ثروات هائلة بالصحراء الشرقية والجنوبية، اللذان يمتلكان 22 موقع ذهب، بالإضافة إلى منجم "السكري" العالمي.





ولفت إلى أن الذهب هو العملة المعدنية المعتمدة في كل دول العالم، متابعا أن هذا المشروع يساهم في زيادة الاحتياط الاستراتيجي العالمي من الذهب، والوصول لمعدلات تصل للعالمية، ورفع قيمة الجنيه الذهب.







وأكد أن الذهب من أكثر العملات الادخارية التي تزداد قيمتها، بمرور الزمن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء اجتمع بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لمناقشة المشروع.





وأشار إلى أن المدينة ستحوي ورش عالمية، وأماكن ترفيهية، تشبه مدينة الذهب بدبي، ونشجع المواطن المصري على الاستثمار في الدهب.