«كوميديا الحب» بثقافة القصير بالبحر الأحمر

تعدد الأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، بدأ بيت ثقافة القصير اولي بروفات العرض المسرحى "كوميديا الحب" وهى قصة كوميدية مستوحاة من المجتمع التاريخى "قصة شهرزاد"، القصة من تأليف صلاح متولى وتخراج محمد سامح، موسيقى وألحان علاء منصور أشعار كمال حسن على هنائى كمال.





كما نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "القراءة ترقى بالعقول" القى المحاضرة محمود محمد، موضحا ان القراءة تعد من المهارات المهمة المكتسبة التي يتم من خلالها تحقيق المتعة والنجاح في الحياة، فهي جزء من حياة الانسان، وبالقراءة تتطور العلوم وتزدهر الامم، فهي ضرورة من ضرورات الحياة، كما انها قد لاقت اهمية كبيرة في الاسلام حيث يرتقي العقل ويتفكر في خلق الله.



