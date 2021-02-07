ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال عام 2020.. انخفاض في البلاغات الجنائية والمرورية بـ دبي

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:17 م
شرطة دبي
شرطة دبي
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، تسجيل انخفاض في مؤشر البلاغات الجنائية والمرورية عبر تطبيقها لمبادرة "أمن المدارس" خلال العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، انخفضت نسبة البلاغات الجنائية إلى 33 % والبلاغات المرورية إلى 78%، وذلك في المناطق المحيطة بالمدارس على مستوى إمارة دبي.

وحسب الصحيفة، تهدف مبادرة "أمن المدارس" التي يتم تطبيقها للعام الثالث على التوالي إلى بناء حلقة تواصل مع القطاع التعليمي في الإمارة، للتعرف على احتياجاتهم وتهيئة بيئة مدرسية آمنة وسعيدة مُعززة بالثقافة المرورية والجنائية والصحية لضمان تأهيل أجيال واعية بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن المبادرة منذ اطلاقها في شهر فبراير من العام 2018 استهدفت خفض البلاغات المرورية في محيط البيئة المدرسية، وتوفير اشتراطات الأمن والصحة والسلامة، وخفض الظواهر السلبية في البيئة المدرسية.

وأشار بن سليمان إلى أن المبادرة سجلت خلال العام الماضي أثناء جائحة كورونا 12 بلاغًا جنائيًا و9 بلاغات مرورية، مؤكدًا أن المبادرة بدأت ترصد البلاغات إلكترونيًا نظرًا لتحول التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد.

يذكر أن مبادرة "أمن المدارس" تُنفذ بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهم: وزارة التربية والتعليم، هيئة المعرفة، هيئة الطرق والمواصلات، الدفاع المدني، بلدية دبي، هيئة الصحة دبي، مواصلات الإمارات، ومؤسسة الصناعات الأمنية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرق دبي تعرض مبادرات توظيف الذكاء الاصطناعي خلال جيتكس 2020

اقتصاد الإمارات .. مبادرات 2020 عززت مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي

إنجازات استثنائية لجمارك دبي في 2020

تعاون بين جامعة سوهاج ووزارة الأوقاف في تدريب الأئمة والواعظات

ترشيحاتنا

حكم عدم غسل المرأة شعرها بعد الجنابة وهل تقبل عبادتها؟.. الإفتاء ترد

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

تراجع أسعار الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم

القطبان إيد واحدة.. الزمالك: سنشجع الأهلي فى مباراته التاريخية أمام بايرن ميونيخ

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الاتحاد السكندري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها