للمرة الثانية.. توقعات بتأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

أفادت شبكة "العربية"، نقلا عن مصادر لها، أنه سيتم تأجيل إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة للمرة الثانية، وذلك بعدما كان من المقرر الإعلان عنها غدا الإثنين، بسبب الخلافات.





وفي وقت سابق، كان قد تقرر الإعلان عن تشكيلة الحكومة السودانية الخميس الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى الاثنين.





وتسلم رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، الاثنين الماضي، قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء.





وكان المجلس العسكري السوداني رشح كمال عبد المنعم لحقيبة الداخلية وياسين إبراهيم للدفاع.





فيما وجهت لجان المقاومة السودانية، انتقادات عنيفة لقوى الحرية والتغيير "قحت" الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، بسبب انسحاب العديد من المكونات والعناصر، وذلك وفقا لما قالته الدكتورة جيهان النعيم أستاذة العلوم السياسية ورئيس منبر " الشباب الواعد" ، التي ذكرت أن التنافس على شغل المناصب الوزارية بين مكونات الحرية والتغيير أسهم بشكل وافر في تصعيد الخلافات.





وقال عضو لجنة الترشيحات في الائتلاف الحاكم، إبراهيم الشيخ: "إن الترشيحات خضعت لمعايير دقيقة متعلقة بالوعي السياسي الكافي بالتحديات التي تجابه البلاد والتأهيل الأكاديمي والخبرة العلمية".



