شاهد .. القطان يكشف الإجراءات الاحترازية المنفذة فى منطقة بريد شرق القاهرة

قال بيومى القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنه بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق مدير مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، تقوم الهيئة القومية للبريد بتنفيذ عملية صرف المعاشات .

وأضاف " القطان " ، خلال حواره ببرنامج الان ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أننا نحرص على صرف المعاشات لجموع الشعب المصرى .





وأشار إلى أننا نقوم بعمل استحقاق دورى بصفة شهرية ، وعمل إجراءات احترازية مشدده لتأمين السادة العاملين فى البريد وجموع المواطنين المترددين على المنافذ البريدية .





وتابع أننا نقوم بعدد كبير من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الهيئة ، حيث قامت بطبع ملصقات على الأرضيات لتنظيم عملية الانتظار .



