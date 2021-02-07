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شاهد .. القطان يكشف الإجراءات الاحترازية المنفذة فى منطقة بريد شرق القاهرة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:13 م
مدير عام منطقة بريد
مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة
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ريهام فيكتور
قال بيومى القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنه بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق مدير مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، تقوم الهيئة القومية للبريد بتنفيذ عملية صرف المعاشات .
 
وأضاف " القطان " ، خلال حواره ببرنامج الان ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أننا نحرص على صرف المعاشات لجموع الشعب المصرى .

وأشار إلى أننا نقوم بعمل استحقاق دورى بصفة شهرية ، وعمل إجراءات احترازية مشدده لتأمين السادة العاملين فى البريد وجموع  المواطنين المترددين على المنافذ البريدية .

وتابع أننا نقوم بعدد كبير من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الهيئة ، حيث قامت بطبع ملصقات على الأرضيات لتنظيم عملية الانتظار .

وأكد أنه تم تنظيم ساحات انتظار بالخارج ، لايجاد فترة انتظار أمنه للمواطن ، هناك مجموعة من العاملين لإرشاد المواطنين واستقبالهم خلال فترة التعامل .
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