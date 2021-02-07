الغرفة التجارية: تخفيضات الأوكازيون حقيقية.. وإعلان الأسعار إلزامي

قال فيصل عبدالعاطي، المسئول الإعلامى بغرفة القاهرة التجارية ، إن إطلاق الأوكازيونات يتيح فرصة للمستهلك والتاجر لتنشيط الحركة التجارية.





وأكد"عبد العاطى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن من مصلحة التاجر أن يفصح عن الأسعار الوهمية للمستهلك لتحريك المبيعات وحركة الركود خلال الفترة الماضية .





وأشار إلى أن التخفيضات التى يطلقها التجار فى الأوكازيونات حقيقية قبل وبعد الأوكازيون بالإضافة إلى أن وزارة التموين ألزمت التجار بالإعلان عن الأسعار الحقيقية والمتابعة الدورية على المحال التجارية .





ولفت إلى أن التخفيضات غير وهمية من الأوكازيونات خاصة أنها تأتى من هامش الربح الخاص ب التاجر لرواج السلعة التجارية الخاصة به بالإضافة للترويج الإعلامى من خلال وسائل الاعلام والتى انطلقت اليوم الأحد ولمدة شهر.



