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الغرفة التجارية: تخفيضات الأوكازيون حقيقية.. وإعلان الأسعار إلزامي

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:01 م
الأوكازيونات
الأوكازيونات
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شيرين عادل
قال فيصل عبدالعاطي، المسئول الإعلامى بغرفة القاهرة التجارية ،  إن إطلاق الأوكازيونات يتيح فرصة للمستهلك والتاجر لتنشيط الحركة التجارية.

وأكد"عبد العاطى" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ،  أن من مصلحة التاجر أن يفصح عن الأسعار الوهمية للمستهلك لتحريك المبيعات وحركة الركود خلال الفترة الماضية .

وأشار إلى أن التخفيضات التى يطلقها التجار فى الأوكازيونات حقيقية قبل وبعد الأوكازيون بالإضافة إلى أن وزارة التموين ألزمت التجار بالإعلان عن الأسعار الحقيقية والمتابعة الدورية على المحال التجارية .

ولفت  إلى أن التخفيضات غير وهمية  من الأوكازيونات خاصة أنها تأتى من هامش الربح الخاص ب التاجر لرواج السلعة التجارية الخاصة به بالإضافة للترويج الإعلامى  من خلال وسائل الاعلام والتى انطلقت اليوم الأحد ولمدة شهر. 

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