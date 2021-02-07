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برلمان

الطماوي: "تشريعية النواب" تناقش لائحة «الشيوخ» عصر اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدء اللجنة في مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ في الثالثة من عصر اليوم الأحد، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب، الذي أحالها المستشار حنفي جبالي للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي. 

اللائحة حددت عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية. 

تضمنت اللائحة 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك، كما نصت على أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس، بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة، كما نصت على أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال فى شركة أو كيان تجاري، عليه أن يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريك، أو يبيع هذه الأسهم، طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
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