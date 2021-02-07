الطماوي: "تشريعية النواب" تناقش لائحة «الشيوخ» عصر اليوم

أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدء اللجنة في مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ في الثالثة من عصر اليوم الأحد، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب، الذي أحالها المستشار حنفي جبالي للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.





اللائحة حددت عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.



