ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أكسفورد تعلن عن موعد إطلاق اللقاح المقاوم لسلالة كورونا المتحورة

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يأمل باحثو جامعة أكسفورد الذين يعملون على لقاح جديد لفيروس كورونا لمحاربة الفيروس المتحور في جنوب أفريقيا، أن يكون جاهزًا للاستخدام بحلول الخريف 2021.

وقالت البروفيسورة "سارة جيلبرت" الباحثة الرئيسية في مجال لقاح أكسفورد، إن فريقها لديه "نسخة مع تسلسل الجين في جنوب إفريقيا"، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأثارت حالة الطوارئ الخاصة بسلالة جنوب أفريقيا الأكثر عدوى في المملكة المتحدة، قلق الحكومة والخبراء وأدت إلى إجراء اختبارات للكثير من الناس حيث تم اكتشافه.

فيما سعى وزير اللقاحات "نديم الزهاوي" يوم الأحد إلى تهدئة المخاوف بشأن السلالة الطافرة بعد أن وجدت دراسة أن لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا الحالي يوفر حماية محدودة فقط ضد المرض الخفيف الناجم عن الطفرة.

وقالت البروفيسور "جيلبرت" لبرنامج Andrew Marr Show في بي بي سي إنه يبدو أن النسخة الجديدة من Oxford / AstraZeneca ستكون جاهزة في وقت لاحق من هذا العام.

فيما قالت: "إنه ليس جاهزًا تمامًا لتطعيم الناس بعد ، ولكن نظرًا لأن جميع المطورين يستخدمون تقنيات النظام الأساسي ، فهذه طرق لصنع لقاح سريع التكيف.

وأضافت: نتوقع هذا العام أن نظهر أن الإصدار الجديد من اللقاح سيولد أجسامًا مضادة تتعرف على المتغير الجديد. عندها سيكون الأمر أشبه بالعمل على لقاحات الإنفلونزا، ويبدو أنه سيكون متاحًا للخريف إلى حد كبير.

واختتمت: "نحن نعمل بالفعل على الجزء الأول من عملية التصنيع في أكسفورد ، والذي سيتم نقله إلى أعضاء آخرين في سلسلة التوريد التصنيعية خلال فصل الربيع، ويبدو أنه من المحتمل جدًا أن يكون لدينا إصدار جديد جاهز للاستخدام في الخريف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الباحثة الرئيسية للقاح أوكسفورد ضد كورونا تتمنى منح الضوء الأخضر للتطعيم

رغم تفشي السلالة المتحورة .. بريطانيا على أعتاب رفع قيود كورونا في هذا الموعد

بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

موافقة كاسحة على استخدام لقاح أكسفورد المعجزة

بشرى سارة بعد الموافقة على التطعيم بلقاح أكسفورد

بريطانيا تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

إصابة صبري فواز بفيروس كورونا

كيلو الفراخ بـ 17 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مدرب حرس الحدود يكشف نقطة وحيدة فى صالح الأهلي أمام بايرن ميونيخ

9 أيام ومازال الحريق مشتعلا.. القصة الكاملة لعقار فيصل المحترق.. ولماذا أوقفت عمليات إطفائه؟

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

كيميتش: الأهلي بايرن ميونخ مصر.. ونسعى لكتابة التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجيل الجديد من S-Class موديل 2021 في مصر

جذابة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات صفاء سلطان

لأول مرة.. كيا سيراتو 2022 تظهر أثناء اختبارها