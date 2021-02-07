أكسفورد تعلن عن موعد إطلاق اللقاح المقاوم لسلالة كورونا المتحورة

يأمل باحثو جامعة أكسفورد الذين يعملون على لقاح جديد لفيروس كورونا لمحاربة الفيروس المتحور في جنوب أفريقيا، أن يكون جاهزًا للاستخدام بحلول الخريف 2021.





وقالت البروفيسورة "سارة جيلبرت" الباحثة الرئيسية في مجال لقاح أكسفورد، إن فريقها لديه "نسخة مع تسلسل الجين في جنوب إفريقيا"، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأثارت حالة الطوارئ الخاصة بسلالة جنوب أفريقيا الأكثر عدوى في المملكة المتحدة، قلق الحكومة والخبراء وأدت إلى إجراء اختبارات للكثير من الناس حيث تم اكتشافه.





فيما سعى وزير اللقاحات "نديم الزهاوي" يوم الأحد إلى تهدئة المخاوف بشأن السلالة الطافرة بعد أن وجدت دراسة أن لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا الحالي يوفر حماية محدودة فقط ضد المرض الخفيف الناجم عن الطفرة.





وقالت البروفيسور "جيلبرت" لبرنامج Andrew Marr Show في بي بي سي إنه يبدو أن النسخة الجديدة من Oxford / AstraZeneca ستكون جاهزة في وقت لاحق من هذا العام.





فيما قالت: "إنه ليس جاهزًا تمامًا لتطعيم الناس بعد ، ولكن نظرًا لأن جميع المطورين يستخدمون تقنيات النظام الأساسي ، فهذه طرق لصنع لقاح سريع التكيف.





وأضافت: نتوقع هذا العام أن نظهر أن الإصدار الجديد من اللقاح سيولد أجسامًا مضادة تتعرف على المتغير الجديد. عندها سيكون الأمر أشبه بالعمل على لقاحات الإنفلونزا، ويبدو أنه سيكون متاحًا للخريف إلى حد كبير.



